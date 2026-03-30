Система на межі: понад 3 мільйони українців потребують догляду, держава покриває лише 21%

Головне: Дефіцит допомоги. Держава покриває лише 21% потреби у догляді; решта лягає на родини або взагалі не надається.

Держава покриває лише 21% потреби у догляді; решта лягає на родини або взагалі не надається. Вплив війни. Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни зросла на 26%, але єдиної бази обліку досі немає.

Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни зросла на 26%, але єдиної бази обліку досі немає. Кадрова криза. Випуск молодших медсестер скоротився на 56%, а молодь становить лише 1,4% працівників сфери.

Випуск молодших медсестер скоротився на 56%, а молодь становить лише 1,4% працівників сфери. Низькі зарплати. У держсекторі платять 7-8 тис. гривень, тоді як у приватному - понад 20 тис. гривень.

У держсекторі платять 7-8 тис. гривень, тоді як у приватному - понад 20 тис. гривень. Старіння кадрів. Середній вік доглядальників - 55 років, що ставить систему під загрозу колапсу.

Система є, але вона не покриває потребу

За результатами дослідження, держава забезпечує лише 21% реальної потреби у догляді.

Іншу частину закривають:

родини - 39% ,

, неофіційні доглядальники - 14%.

При цьому ще 26% людей взагалі не отримують необхідного догляду.

Тобто фактично значна частина системи тримається не на державі, а на близьких або неформальних послугах.

Війна різко збільшила кількість тих, хто потребує допомоги

Після початку повномасштабної війни ситуація ускладнилася. Кількість людей з інвалідністю внаслідок війни зросла на 26%. Серед них - ветерани та ветеранки, люди після поранень і травм, які потребують щоденного догляду, реабілітації та підтримки.

Водночас система не має повного уявлення про ці потреби. У реєстрах використовується лише загальна категорія "особи з інвалідністю внаслідок війни". Через це держава не бачить цю групу як окрему і не може точно планувати допомогу.

Люди "губляться" між різними системами

Ще одна проблема - відсутність єдиної бази даних. Інформація про людей, які потребують догляду, розподілена між різними структурами: Міністерством охорони здоров’я, Міністерством соціальної політики, НСЗУ.

Обмін даними між ними обмежений. У результаті людина може отримувати допомогу в одній системі, але залишатися "невидимою" для іншої. Це ускладнює і планування послуг, і розуміння реального масштабу проблеми.

Головна проблема - нестача людей, які можуть доглядати

Одна з ключових причин кризи - кадровий дефіцит. В Україні досі немає чітко визначеної професії асистента з персонального догляду. Через це обов’язки розподілені між різними спеціалістами - соціальними працівниками, медсестрами, фахівцями із соціальної допомоги.

У результаті функції розмиті, а працівники перевантажені.

При цьому зарплати залишаються низькими. У комунальних закладах молодші медсестри отримують 7-8 тис. гривень, тоді як у приватному секторі - понад 20 тис. гривень.

Через це люди йдуть у приватний або неформальний сектор. На ринку вже відчувається дефіцит: на одне резюме припадає 2,6 вакансії.

Проблему посилює те, що нових фахівців стає менше. У 2022-2025 роках випуск спеціалістів із догляду скоротився на 19%. Особливо помітне падіння серед молодших медсестер - мінус 56% порівняно з 2021 роком.

Це означає, що система не лише не покриває поточні потреби, а й не готує достатньо кадрів на майбутнє.

Проблеми у сфері догляду

Ще один виклик - вік працівників. Середній вік у сфері - 55 років, а 62% працівників старші за 55 років. При цьому 90% - жінки.

Молодь майже не приходить у цю професію: частка працівників віком 18-25 років становить лише 1,4%.

Не менш важливою є проблема доступності. У багатьох громадах немає лікарень, реабілітаційних центрів або спеціалізованих служб. Через це людям доводиться їхати в інші міста.

Додаткові бар’єри:

висока вартість послуг,

нестача інклюзивного транспорту,

недостатня поінформованість.

Як пояснює аналітикиня Центру Повернись живим Ганна Самчук, проблема значно глибша, ніж здається.

"Якщо не почати діяти вже сьогодні, є ризик, що система охорони здоров’я не витримає навантаження", - зазначає вона.

Фактично система догляду в Україні зараз тримається на родинах і людях, які беруть на себе цю відповідальність. Водночас через війну кількість тих, хто потребує допомоги, лише зростає.

І без системних змін - у підготовці кадрів, обліку людей і доступності послуг - ця проблема буде тільки загострюватися.