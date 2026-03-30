Система на грани: более 3 миллионов украинцев нуждаются в уходе, государство покрывает лишь 21%

18:09 30.03.2026 Пн
4 мин
Низкие зарплаты в госсекторе спровоцировали массовый отток специалистов по уходу
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Помощь для человека с ограниченными возможностями (Getty Images)

Более 3 миллионов жителей Украины нуждаются в постоянном уходе в силу возраста, инвалидности или по состоянию здоровья. Однако государство обеспечивает лишь часть этой потребности, остальное ложится на семьи или вообще остается без помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Центра инициатив "Вернись живым" совместно с аналитической компанией Saturday Team Analytics .

Читайте также: Правительство упростило оформление инвалидности для гражданских, пострадавших от войны: что изменилось

Главное:

  • Дефицит помощи. Государство покрывает лишь 21% потребности в уходе; остальное ложится на семьи или вообще не предоставляется.
  • Влияние войны. Количество лиц с инвалидностью вследствие войны выросло на 26%, но единой базы учета до сих пор нет.
  • Кадровый кризис. Выпуск младших медсестер сократился на 56%, а молодежь составляет лишь 1,4% работников сферы.
  • Низкие зарплаты. В госсекторе платят 7-8 тыс. гривен, тогда как в частном - более 20 тыс. гривен.
  • Старение кадров. Средний возраст сиделок - 55 лет, что ставит систему под угрозу коллапса.

Система есть, но она не покрывает потребность

По результатам исследования, государство обеспечивает лишь 21% реальной потребности в уходе.

Остальную часть закрывают:

  • семьи - 39%,
  • неофициальные сиделки - 14%.

При этом еще 26% людей вообще не получают необходимого ухода.

То есть фактически значительная часть системы держится не на государстве, а на близких или неформальных услугах.

Война резко увеличила количество тех, кто нуждается в помощи

После начала полномасштабной войны ситуация усложнилась. Количество людей с инвалидностью вследствие войны выросло на 26%. Среди них - ветераны и ветеранки, люди после ранений и травм, которые нуждаются в ежедневном уходе, реабилитации и поддержке.

В то же время система не имеет полного представления об этих потребностях. В реестрах используется только общая категория "лица с инвалидностью вследствие войны". Поэтому государство не видит эту группу как отдельную и не может точно планировать помощь.

Люди "теряются" между различными системами

Еще одна проблема - отсутствие единой базы данных. Информация о людях, нуждающихся в уходе, распределена между разными структурами: Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики, НСЗУ.

Обмен данными между ними ограничен. В результате человек может получать помощь в одной системе, но оставаться "невидимым" для другой. Это усложняет и планирование услуг, и понимание реального масштаба проблемы.

Главная проблема - нехватка людей, которые могут ухаживать

Одна из ключевых причин кризиса - кадровый дефицит. В Украине до сих пор нет четко определенной профессии ассистента по персональному уходу. Из-за этого обязанности распределены между различными специалистами - социальными работниками, медсестрами, специалистами по социальной помощи.

В результате функции размыты, а работники перегружены.

При этом зарплаты остаются низкими. В коммунальных учреждениях младшие медсестры получают 7-8 тыс. гривен, тогда как в частном секторе - более 20 тыс. гривен.

Из-за этого люди уходят в частный или неформальный сектор. На рынке уже ощущается дефицит: на одно резюме приходится 2,6 вакансии.

Проблему усугубляет то, что новых специалистов становится меньше. В 2022-2025 годах выпуск специалистов по уходу сократился на 19%. Особенно заметно падение среди младших медсестер - минус 56% по сравнению с 2021 годом.

Это означает, что система не только не покрывает текущие потребности, но и не готовит достаточно кадров на будущее.

Проблемы в сфере ухода

Еще один вызов - возраст работников. Средний возраст в сфере - 55 лет, а 62% работников старше 55 лет. При этом 90% - женщины.

Молодежь почти не приходит в эту профессию: доля работников в возрасте 18-25 лет составляет лишь 1,4%.

Не менее важна проблема доступности. Во многих громадах нет больниц, реабилитационных центров или специализированных служб. Из-за этого людям приходится ехать в другие города.

Дополнительные барьеры:

  • высокая стоимость услуг,
  • нехватка инклюзивного транспорта,
  • недостаточная осведомленность.

Как объясняет аналитик Центра Вернись живым Анна Самчук, проблема значительно глубже, чем кажется.

"Если не начать действовать уже сегодня, есть риск, что система здравоохранения не выдержит нагрузки", - отмечает она.

Фактически система ухода в Украине сейчас держится на семьях и людях, которые берут на себя эту ответственность. В то же время из-за войны количество тех, кто нуждается в помощи, только растет.

И без системных изменений - в подготовке кадров, учете людей и доступности услуг - эта проблема будет только обостряться.

Ранее РБК-Украина рассказывало о государственной программе, по которой ветераны с инвалидностью I-II группы могут получить денежную компенсацию на покупку жилья. Речь идет об условиях участия, пошаговой процедуре оформления и сроках использования средств, которые предоставляются через спецсчет для самостоятельного приобретения жилья.

Также мы писали о расширении государственной поддержки ветеранов - жилищные льготы, в частности компенсацию за аренду, и новые программы трудоустройства и переквалификации. Также предусмотрено развитие ветеранского бизнеса и создание специальных пространств в громадах, чтобы облегчить адаптацию ветеранов к гражданской жизни.

