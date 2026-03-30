Система на грани: более 3 миллионов украинцев нуждаются в уходе, государство покрывает лишь 21%

Главное: Дефицит помощи. Государство покрывает лишь 21% потребности в уходе; остальное ложится на семьи или вообще не предоставляется.

Влияние войны. Количество лиц с инвалидностью вследствие войны выросло на 26%, но единой базы учета до сих пор нет.

Кадровый кризис. Выпуск младших медсестер сократился на 56%, а молодежь составляет лишь 1,4% работников сферы.

Низкие зарплаты. В госсекторе платят 7-8 тыс. гривен, тогда как в частном - более 20 тыс. гривен.

Старение кадров. Средний возраст сиделок - 55 лет, что ставит систему под угрозу коллапса.

Система есть, но она не покрывает потребность

По результатам исследования, государство обеспечивает лишь 21% реальной потребности в уходе.

Остальную часть закрывают:

семьи - 39% ,

, неофициальные сиделки - 14%.

При этом еще 26% людей вообще не получают необходимого ухода.

То есть фактически значительная часть системы держится не на государстве, а на близких или неформальных услугах.

Война резко увеличила количество тех, кто нуждается в помощи

После начала полномасштабной войны ситуация усложнилась. Количество людей с инвалидностью вследствие войны выросло на 26%. Среди них - ветераны и ветеранки, люди после ранений и травм, которые нуждаются в ежедневном уходе, реабилитации и поддержке.

В то же время система не имеет полного представления об этих потребностях. В реестрах используется только общая категория "лица с инвалидностью вследствие войны". Поэтому государство не видит эту группу как отдельную и не может точно планировать помощь.

Люди "теряются" между различными системами

Еще одна проблема - отсутствие единой базы данных. Информация о людях, нуждающихся в уходе, распределена между разными структурами: Министерством здравоохранения, Министерством социальной политики, НСЗУ.

Обмен данными между ними ограничен. В результате человек может получать помощь в одной системе, но оставаться "невидимым" для другой. Это усложняет и планирование услуг, и понимание реального масштаба проблемы.

Главная проблема - нехватка людей, которые могут ухаживать

Одна из ключевых причин кризиса - кадровый дефицит. В Украине до сих пор нет четко определенной профессии ассистента по персональному уходу. Из-за этого обязанности распределены между различными специалистами - социальными работниками, медсестрами, специалистами по социальной помощи.

В результате функции размыты, а работники перегружены.

При этом зарплаты остаются низкими. В коммунальных учреждениях младшие медсестры получают 7-8 тыс. гривен, тогда как в частном секторе - более 20 тыс. гривен.

Из-за этого люди уходят в частный или неформальный сектор. На рынке уже ощущается дефицит: на одно резюме приходится 2,6 вакансии.

Проблему усугубляет то, что новых специалистов становится меньше. В 2022-2025 годах выпуск специалистов по уходу сократился на 19%. Особенно заметно падение среди младших медсестер - минус 56% по сравнению с 2021 годом.

Это означает, что система не только не покрывает текущие потребности, но и не готовит достаточно кадров на будущее.

Проблемы в сфере ухода

Еще один вызов - возраст работников. Средний возраст в сфере - 55 лет, а 62% работников старше 55 лет. При этом 90% - женщины.

Молодежь почти не приходит в эту профессию: доля работников в возрасте 18-25 лет составляет лишь 1,4%.

Не менее важна проблема доступности. Во многих громадах нет больниц, реабилитационных центров или специализированных служб. Из-за этого людям приходится ехать в другие города.

Дополнительные барьеры:

высокая стоимость услуг,

нехватка инклюзивного транспорта,

недостаточная осведомленность.

Как объясняет аналитик Центра Вернись живым Анна Самчук, проблема значительно глубже, чем кажется.

"Если не начать действовать уже сегодня, есть риск, что система здравоохранения не выдержит нагрузки", - отмечает она.

Фактически система ухода в Украине сейчас держится на семьях и людях, которые берут на себя эту ответственность. В то же время из-за войны количество тех, кто нуждается в помощи, только растет.

И без системных изменений - в подготовке кадров, учете людей и доступности услуг - эта проблема будет только обостряться.