У Сирського назвали мету створення Сил безпілотних систем

Сили безпілотник систем будуть підтримкою для бойових бригад на фронті. Це допоможе асиметрично відповідати на дії противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника головнокомандувача ЗСУ Вадима Сухаревського на форумі "Україна. Рік 2024".

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем", - зазначив він.

За його словами, підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані, - "це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад".

"... це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", - додав Сухаревський.

Сили безпілотних систем

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабміну та Генштабу опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

У Міноборони пояснювали, що створення окремого роді військ допоможе використати всі переваги безпілотних засобів. Нові організаційні можливості дадуть змогу не лише створити спеціальні штатні посади для роботи з дронами, але й накопичувати та проодити оцінку застосування дронів.