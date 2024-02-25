У Сырского назвали цель создания Сил беспилотных систем

Силы беспилотника систем будут поддержкой для боевых бригад на фронте. Это поможет асимметрично отвечать на действия противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главнокомандующего ВСУ Вадима Сухаревского на форуме "Украина. Год 2024".

"Целью нашей команды являются три основных тезиса: эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем", - отметил он.

По его словам, подразделения, которые в будущем будут сформированы, - "это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки для наших боевых бригад".

"... это будет тот элемент, который позволит асимметрично отвечать на действия противника и наносить ему максимальные потери", - добавил Сухаревский.

Силы беспилотных систем

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и Генштабу проработать вопрос создания в структуре ВСУ Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

В Минобороны объясняли, что создание отдельного рода войск поможет использовать все преимущества беспилотных средств. Новые организационные возможности позволят не только создать специальные штатные должности для работы с дронами, но и накапливать, провести оценку применения дронов.