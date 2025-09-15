Сирський звільнив командувачів двох корпусів, - Генштаб
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.
Цю інформацію РБК-Україна підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.
Як зазначили у Генштабі, такі кадрові рішення головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами.
Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.
Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах, ідеться в коментарі з Головного управління комунікацій ЗСУ.
Кадрові зміни у ЗСУ
Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у керівництві ЗСУ.
Зокрема, генерала-майора Михайла Драпатого було звільнено з посади командувача Сухопутних військ і переведено на позицію командувача Об’єднаних сил. Замість полковника Вадима Сухаревського керувати Силами безпілотних систем призначили майора Роберта "Мадяра" Бровді. Сам же Сухаревський відтепер буде заступником командувача оперативного командування “Схід".
Генерала-майора Ігоря Скибюка звільнили з посади командувача Десантно-штурмових військ і перепризначили заступником начальника ГШ. Замість нього в ДШВ призначили бригадного генерала Олега Апостола, який до цього був заступником головкома.
