Сирський звільнив командувачів двох корпусів, - Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як зазначили у Генштабі, такі кадрові рішення головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами.

Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.

Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах, ідеться в коментарі з Головного управління комунікацій ЗСУ.