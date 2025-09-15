Сырский уволил командующих двух корпусов, - Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили в Генштабе, такие кадровые решения главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками.

Последствиями неэффективного руководства стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.

Указанные офицеры продолжат службу на других должностях, говорится в комментарии из Главного управления коммуникаций ВСУ.