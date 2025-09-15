ua en ru
Сырский уволил командующих двух корпусов, - Генштаб

Понедельник 15 сентября 2025 19:47
Сырский уволил командующих двух корпусов, - Генштаб Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил уволить с должностей командира 17-го армейского корпуса Владимира Силенко и 20-го корпуса - Максима Китугина.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.

Как отметили в Генштабе, такие кадровые решения главнокомандующего связаны с упущениями двух командиров в управлении войсками.

Последствиями неэффективного руководства стали, самое главное, потери личного состава и потери территорий в полосах ответственности на Запорожском и Новопавловском направлениях.

Указанные офицеры продолжат службу на других должностях, говорится в комментарии из Главного управления коммуникаций ВСУ.

Кадровые изменения в ВСУ

Напомним, в июне президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве ВСУ.

В частности, генерал-майор Михаил Драпатый был уволен с должности командующего Сухопутными войсками и переведен на позицию командующего Объединенных сил. Вместо полковника Вадима Сухаревского руководить Силами беспилотных систем назначили майора Роберта "Мадьяра" Бровди. Сам же Сухаревский отныне будет заместителем командующего оперативного командования "Восток".

Генерала-майора Игоря Скибюка уволили с должности командующего Десантно-штурмовых войск и переназначили заместителем начальника ГШ. Вместо него в ДШВ назначили бригадного генерала Олега Апостола, который до этого был заместителем главкома.

Подробнее о перестановках в ВСУ - в материале РБК-Украина.

