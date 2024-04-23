Сирський зустрівся із військовим керівництвом Литви: про що говорили

Допомога Україні від Литви

З перших днів жорстокого вторгнення Росії в Україну Литва чітко продемонструвала свою непохитну підтримку українського народу. Допомога Литви охоплює широкий спектр: від військової сфери до рішучої політичної підтримки євроінтеграційних та натовецьких прагнень України.

У січні 2024 року під час візиту до Києва президент Литви Ґітанас Науседа оголосив про виділення Україні щедрого пакета допомоги на суму 200 мільйонів євро. Ці кошти спрямовані на надання Україні стійкості в довгостроковій перспективі, зосереджуючись на підтримці її економіки та обороноздатності.

Нещодавно Литва зробила черговий крок, оголосивши про плани закупити для української армії майже 3000 FPV-дронів. Виділення 2 мільйонів євро з литовського бюджету на ці дрони значно посилить можливості українських військових у боротьбі з російським агресором.

Окрім прямої військової допомоги, Литва також активно підтримує Україну у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок жорстоких російських обстрілів.

Литва не лише надає Україні суттєву та практичну допомогу, але й виступає одним із найактивніших закликів до посилення санкцій проти Росії з боку міжнародної спільноти, а також до надання Україні всебічної підтримки у цій героїчній боротьбі за свою свободу та незалежність.

Станом на 20 квітня 2024 року Литва вже передала Україні легкий штурмовик L-39ZA, а також системи боротьби з безпілотниками. Загалом, військова допомога Литви Україні сягає понад 610 мільйонів євро.

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