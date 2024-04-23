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Сырский встретился с военным руководством Литвы: о чем говорили

Фото: Александр Сырский встретился с военным руководством Литвы (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Валерия Полищук

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Киеве провел встречу с военным руководством Литвы. В частности, с главкомом Вальдемарасом Рупшисом и начальником генштаба Миндаугасом Степонявичюсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского в Facebook.

Во время встречи они обсудили ряд важных вопросов. В частности, о ситуации на поле боя, подготовке украинских и литовских бойцов, поддержке Украины. 

"Есть четкий план действий для дальнейшего сотрудничества. Поблагодарил литовских коллег за их неизменную позицию и последовательную военно-техническую поддержку нашего войска", - добавил Сырский.

 

Фото: Сырский встретился с военным руководством Литвы (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Помощь Украине от Литвы

С первых дней жестокого вторжения России в Украину Литва четко продемонстрировала свою непоколебимую поддержку украинского народа. Помощь Литвы охватывает широкий спектр: от военной сферы до решительной политической поддержки евроинтеграционных и натовецких стремлений Украины.

В январе 2024 года во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине щедрого пакета помощи на сумму 200 миллионов евро. Эти средства направлены на предоставление Украине устойчивости в долгосрочной перспективе, сосредотачиваясь на поддержке ее экономики и обороноспособности.

Недавно Литва сделала очередной шаг, объявив о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. Выделение 2 миллионов евро из литовского бюджета на эти дроны значительно усилит возможности украинских военных в борьбе с российским агрессором.

Кроме прямой военной помощи, Литва также активно поддерживает Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате жестоких российских обстрелов.

Литва не только предоставляет Украине существенную и практическую помощь, но и выступает одним из самых активных призывов к усилению санкций против России со стороны международного сообщества, а также к предоставлению Украине всесторонней поддержки в этой героической борьбе за свою свободу и независимость.

По состоянию на 20 апреля 2024 года, Литва уже передала Украине легкий штурмовик L-39ZA, а также системы борьбы с беспилотниками. В целом военная помощь Литвы Украине достигает более 610 миллионов евро.

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