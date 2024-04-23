Сырский встретился с военным руководством Литвы: о чем говорили

Помощь Украине от Литвы

С первых дней жестокого вторжения России в Украину Литва четко продемонстрировала свою непоколебимую поддержку украинского народа. Помощь Литвы охватывает широкий спектр: от военной сферы до решительной политической поддержки евроинтеграционных и натовецких стремлений Украины.

В январе 2024 года во время визита в Киев президент Литвы Гитанас Науседа объявил о выделении Украине щедрого пакета помощи на сумму 200 миллионов евро. Эти средства направлены на предоставление Украине устойчивости в долгосрочной перспективе, сосредотачиваясь на поддержке ее экономики и обороноспособности.

Недавно Литва сделала очередной шаг, объявив о планах закупить для украинской армии почти 3000 FPV-дронов. Выделение 2 миллионов евро из литовского бюджета на эти дроны значительно усилит возможности украинских военных в борьбе с российским агрессором.

Кроме прямой военной помощи, Литва также активно поддерживает Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате жестоких российских обстрелов.

Литва не только предоставляет Украине существенную и практическую помощь, но и выступает одним из самых активных призывов к усилению санкций против России со стороны международного сообщества, а также к предоставлению Украине всесторонней поддержки в этой героической борьбе за свою свободу и независимость.

По состоянию на 20 апреля 2024 года, Литва уже передала Украине легкий штурмовик L-39ZA, а также системы борьбы с беспилотниками. В целом военная помощь Литвы Украине достигает более 610 миллионов евро.

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