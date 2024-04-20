Литва передала Україні тренувальний штурмовик L-39ZA
Литва передала Україні чергову військову допомогу. Йдеться про тренувальний штурмовик L-39ZA "Альбатрос".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.
До України прибула чергова партія військової підтримки, яку підготувало Міноборони Литви.
Сьогодні до України доставили та передали легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" у розібраному стані.
Використання "Альбатросів"
Літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися в литовській армії для підготовки офіцерів управління винищувачами, забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.
Що відомо про L-39ZA "Альбатрос"
Аеро L-39 "Альбатрос" - це навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном.
Модифікація L-39ZA, що була передана Україні є подальшим розвиток L-39ZO з встановленою двоствольною гарматою ГШ-23.
Зауважимо, що модель L-39ZO- це модифікація навчально-тренувального літака, що може використовуватися як легкий штурмовик. Для цього він оснащений чотирма вузлами підвіски.
Технічні характеристики:
- Екіпаж: 2;
- Довжина: 12,13 м;
- Розмах крила: 9,46 м;
- Висота: 4,77 м;
- Площа крила: 18,8 м²;
- Профіль крила: NACA 64A012 мод;
- Вага порожнього: 3455 кг;
- Максимальна злітна маса: 4700 кг.
Про плани міністерства оборони Литви передати Україні літак L-39ZA стало відомо ще на початку листопада 2021 року.
Наказом командувача ЗС Литви у квітні 2021 року літак було визнано непридатним для використання через несправність. Відтоді його консервували та переконсервували кожні пів року, щоб літак не зіпсувався.
Допомога від Литви
Раніше у відповідь на запити України Литва вже поставила:
- боєприпаси калібру 155 мм,
- бронетранспортери M577,
- системи боротьби з безпілотниками,
- генератори,
- необхідні для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу,
- тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf.
- боєприпаси,
- системи дистанційного підриву RISE-1.
Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро.
Детальніше про попередню допомогу від Литви можна почитати в матеріалі РБК-Україна.
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