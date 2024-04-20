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Литва передала Україні тренувальний штурмовик L-39ZA

Литва, Субота 20 квітня 2024 19:49
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Литва передала Україні тренувальний штурмовик L-39ZA Фото: Литва передала тренувальний штурмовик (kam.lt)
Автор: Каріна Левицька

Литва передала Україні чергову військову допомогу. Йдеться про тренувальний штурмовик L-39ZA "Альбатрос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Литви.

До України прибула чергова партія військової підтримки, яку підготувало Міноборони Литви.

Сьогодні до України доставили та передали легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" у розібраному стані.

Використання "Альбатросів"

Літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися в литовській армії для підготовки офіцерів управління винищувачами, забезпечення бойової підготовки пілотів у складних метеорологічних умовах вдень і вночі.

Що відомо про L-39ZA "Альбатрос"

Аеро L-39 "Альбатрос" - це навчально-тренувальний і навчально-бойовий літак чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody з радянським двигуном.

Модифікація L-39ZA, що була передана Україні є подальшим розвиток L-39ZO з встановленою двоствольною гарматою ГШ-23.

Зауважимо, що модель L-39ZO- це модифікація навчально-тренувального літака, що може використовуватися як легкий штурмовик. Для цього він оснащений чотирма вузлами підвіски.

Технічні характеристики:

  • Екіпаж: 2;
  • Довжина: 12,13 м;
  • Розмах крила: 9,46 м;
  • Висота: 4,77 м;
  • Площа крила: 18,8 м²;
  • Профіль крила: NACA 64A012 мод;
  • Вага порожнього: 3455 кг;
  • Максимальна злітна маса: 4700 кг.

Про плани міністерства оборони Литви передати Україні літак L-39ZA стало відомо ще на початку листопада 2021 року.

Наказом командувача ЗС Литви у квітні 2021 року літак було визнано непридатним для використання через несправність. Відтоді його консервували та переконсервували кожні пів року, щоб літак не зіпсувався.

Допомога від Литви

Раніше у відповідь на запити України Литва вже поставила:

  • боєприпаси калібру 155 мм,
  • бронетранспортери M577,
  • системи боротьби з безпілотниками,
  • генератори,
  • необхідні для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу,
  • тисячі протитанкових гранатометів Carl Gustaf.
  • боєприпаси,
  • системи дистанційного підриву RISE-1.

Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить понад мільярд євро. Литва надала військову підтримку Україні на суму понад 610 млн євро.

Детальніше про попередню допомогу від Литви можна почитати в матеріалі РБК-Україна.

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