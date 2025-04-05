Сирський: на зустрічі "коаліції рішучих" визначили кроки, які б гарантували мир в Україні

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, що цього тижня в Києві відбулася важлива зустріч "коаліції рішучих", до якої входять європейські країни, готові надати військову підтримку Україні. У заході взяли участь начальники штабів збройних сил Франції та Британії, а також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. ​

РБК-Україна також писало, що український президент Володимир Зеленський своєю чергою поділився деталями того, як пройшла зустріч "коаліції рішучих" у Києві.

Відомо, що під час зустрічі обговорювалися ключові аспекти підтримки Збройних сил України. Особливу увагу приділили питанням гарантій безпеки, які можуть бути надані після досягнення режиму припинення вогню. ​

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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