Сырский: на встрече "коалиции решительных" определили шаги, которые бы гарантировали мир в Украине

"Принял участие в переговорах с иностранными делегациями во главе с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Энтони Радакином и начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром", - сообщил Сырский.

По его словам, во время встречи они обсудили дальнейшие шаги для обеспечения безопасности Украины в случае достижения договоренностей о прекращении боевых действий.

"В ходе переговоров совместно определили шаги, которые бы смогли гарантировать устойчивый справедливый мир в Украине. Вместе с главнокомандующими вооруженных сил Великобритании и Франции согласовали общее видение путей достижения и обеспечения долговременной безопасности как Украины, так и всей Европы", - добавил главнокомандующий.

Сырский рассказал, что рабочие визиты в Украину главнокомандующих вооруженных сил государств-лидеров "коалиции желающих" продемонстрировали непоколебимую решимость союзников объединяться для сохранения существующей архитектуры мировой безопасности.