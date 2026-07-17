Сирський заявив про підготовку РФ до нових атак по широкому фронту

Російська армія не відмовилася від намірів захопити нові українські території та продовжує підготовку до подальших наступальних дій. На цьому тлі Збройні сили України посилюють інженерний захист, розвивають антидронову оборону та готують населені пункти до можливих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у мережі Facebook.

Нові плани ворога

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують реалізовувати плани щодо захоплення українських територій та створення так званої "буферної зони" на півночі країни.

За його словами, незважаючи на значні втрати, противник збільшує обсяги виробництва озброєння, готується до нових наступальних операцій на широкій ділянці фронту, намагається виявити вразливі місця української оборони та здійснює спроби проникнення у міжпозиційний простір.

На чому зосереджені ЗСУ

Сирський зазначив, що в нинішніх умовах особливого значення набувають фортифікаційні споруди, інженерні загородження та системи захисту від безпілотників.

У поєднанні з ефективною вогневою поразкою та діями українських військових ці елементи дозволяють утримувати оборонні рубежі, знижувати наступальний потенціал російських військ та зберігати життя захисників України.

За словами головнокомандувача, у першому півріччі 2026 року вдалося організувати системну роботу з інженерного обладнання ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту та підготовки населених пунктів до оборони.

Що обговорили на нараді

Під час чергової робочої наради з питань фортифікацій Сирський заслухав доповіді командувача об'єднаних сил, командувачів угруповань військ, керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, голів обласних військових адміністрацій та інших відповідальних посадових осіб.

Учасники наради розглянули темпи та якість інженерного обладнання оборонних рубежів, стан антидронового захисту, а також готовність населених пунктів до оборони.

За підсумками обговорення було проаналізовано проблемні питання, визначено конкретні рішення та першочергові завдання.

Головне завдання

Головнокомандувач підкреслив, що основна мета українських сил залишається незмінною – не дозволити Росії реалізувати свої плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати ситуацію на фронті.

Він додав, що попереду залишається значний обсяг роботи, який необхідно виконати своєчасно та якісно, оскільки від цього безпосередньо залежить стійкість оборони, ефективність бойових дій та життя українських військовослужбовців.