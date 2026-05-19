Сирський заявив про можливість ротацій на фронті у три зміни

Українські Сили оборони мають реальну можливість організувати три зміни військовослужбовців для проведення регулярних ротацій кожні два місяці.

Як повідомляє РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю " Мілітарному ".

За його словами, військове керівництво детально прорахувало кількість особового складу, який у середньому перебуває безпосередньо на позиціях у бригадах, а також наявність сил, заведених у район наземної операції.

"Там велика кількість військовослужбовців, які перебувають в районах бойових дій… У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації", - наголосив Сирський.

Він зауважив, що проведення ротацій у Збройних силах планують перевіряти щомісяця. Для цього вже визначено конкретні терміни.

"Мною визначений термін 15 число кожного місяця, щоб ми проводили контроль проведення ротації", - розповів генерал.

Наразі робочі групи перевіряють, як у бригадах ведеться облік військовослужбовців на передньому плані та як враховується термін їхнього безперервного знаходження на позиціях. Сирський додав, що треба розібратися з людьми, які йтимуть на заміну, та вибудувати надійну систему контролю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку масштабної реформи збройних сил. Він зазначив, що вже цього року очікується можливість демобілізації для окремих військових.