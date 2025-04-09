Сирський висловився щодо обсягів допомоги Україні від США та Європи

Допомога Україні від США та Європи

І Європа, і США від початку масштабного вторгнення РФ допомагають Україні в боротьбі з агресією. Країни Європи постійно висловлюють підтримку.

Наприклад, у середині березня ЄС запропонував створити фонд для відправки військової допомоги Україні на суму від 20 до 40 млрд євро. Фонд діятиме на основі добровільної участі, щоб уникнути вето з боку Угорщини.

При цьому в Європі визнають, що навряд чи Європа зможе повністю замінити Україні допомогу від США. Оскільки є критичні поставки, заміни яким у Європі немає.

З підтримкою США ситуація змінилася після того, як президентом країни став Дональд Трамп. Нагадаємо, на початку березня Трамп вирішив поставити "на паузу" надання Україні американської допомоги. Йдеться про допомогу, яку розпорядився виділити ще його попередник Джо Байден.

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