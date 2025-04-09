Сырский высказался про объемы помощи Украине от США и Европы

Помощь Украине от США и Европы

И Европа, и США с начала масштабного вторжения РФ помогают Украине в борьбе с агрессией. Страны Европы постоянно высказывают поддержку.

Например, в середине марта ЕС предложил создать фонд для отправки военной помощи Украине на сумму от 20 до 40 млрд евро. Фонд будет действовать на основе добровольного участия, чтобы избежать вето со стороны Венгрии.

При этом в Европе признают, что вряд ли Европа сможет полностью заменить Украине помощь от США. Поскольку есть критические поставки, замены которым в Европе нет.

С поддержкой США ситуация изменилась после того, как президентом страны стал Дональд Трамп. Напомним, в начале марта Трамп решил поставить на "паузу" предоставление Украине американской помощи. Речь идет о помощи, которую распорядился выделить еще его предшественник Джо Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.