Сирський відвідав солдат на Бахмутському напрямку

Днями Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський в черговий раз відвідав підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Зараз цей напрямок є епіцентром бойових дій. Тривають постійні обстріли та атаки в режимі 24/7. Однак, українські воїни мужньо та непохитно тримають оборону і не дають ворогу здобути стратегічної переваги", - заявили в Сухопутних військах.

Перебуваючи на передовій командувач східного угрупування військ проаналізував оперативну обстановку й поспілкувався з командирами, а також особисто відзначив нагородами кращих військовослужбовців.