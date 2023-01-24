Сирський відвідав солдат на Бахмутському напрямку

Днями Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський в черговий раз відвідав підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
"Зараз цей напрямок є епіцентром бойових дій. Тривають постійні обстріли та атаки в режимі 24/7. Однак, українські воїни мужньо та непохитно тримають оборону і не дають ворогу здобути стратегічної переваги", - заявили в Сухопутних військах.
Перебуваючи на передовій командувач східного угрупування військ проаналізував оперативну обстановку й поспілкувався з командирами, а також особисто відзначив нагородами кращих військовослужбовців.
Нагадаємо, Пентагон повідомляє, що зараз РФ відправляє десятки тисяч ненавчених і погано оснащених мобілізованих на Бахмут.
Вчора українські прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут.
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