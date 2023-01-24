Сырский посетил солдат на Бахмутском направлении

На днях Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
"Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество", - заявили в Сухопутных войсках.
Находясь на передовой, командующий восточной группировкой войск проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также лично отметил наградами лучших военнослужащих.
Напомним, Пентагон сообщает, что сейчас РФ отправляет десятки тысяч необученных и плохо оснащенных мобилизованных на Бахмут.
Вчера украинские пограничники показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Бахмут.
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