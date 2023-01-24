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Сырский посетил солдат на Бахмутском направлении

Фото: Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский (t.me landforcesofukraine)
Автор: Карина Левицкая

На днях Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество", - заявили в Сухопутных войсках.

Находясь на передовой, командующий восточной группировкой войск проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также лично отметил наградами лучших военнослужащих.

Напомним, Пентагон сообщает, что сейчас РФ отправляет десятки тысяч необученных и плохо оснащенных мобилизованных на Бахмут.

Вчера украинские пограничники показали, как сейчас выглядит разрушенный россиянами Бахмут.

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