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Сирський відвідав солдат на Бахмутському напрямку

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 22:35
Сирський відвідав солдат на Бахмутському напрямку Фото: Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me landforcesofukraine)
Автор: Каріна Левицька

Днями Командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Олександр Сирський в черговий раз відвідав підрозділи, які тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Зараз цей напрямок є епіцентром бойових дій. Тривають постійні обстріли та атаки в режимі 24/7. Однак, українські воїни мужньо та непохитно тримають оборону і не дають ворогу здобути стратегічної переваги", - заявили в Сухопутних військах.

Перебуваючи на передовій командувач східного угрупування військ проаналізував оперативну обстановку й поспілкувався з командирами, а також особисто відзначив нагородами кращих військовослужбовців.

Нагадаємо, Пентагон повідомляє, що зараз РФ відправляє десятки тисяч ненавчених і погано оснащених мобілізованих на Бахмут.

Вчора українські прикордонники показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Бахмут.

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