Сырский посетил солдат на Бахмутском направлении

На днях Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил подразделения, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Сейчас это направление является эпицентром боевых действий. Продолжаются постоянные обстрелы и атаки в режиме 24/7. Однако украинские воины мужественно и непоколебимо держат оборону и не дают врагу получить стратегическое преимущество", - заявили в Сухопутных войсках.

Находясь на передовой, командующий восточной группировкой войск проанализировал оперативную обстановку и пообщался с командирами, а также лично отметил наградами лучших военнослужащих.