Сирський відвідав Східний напрямок, прийняв рішення для оборони Куп'янська

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Куп'янський напрямок

"У зв’язку з ускладненням обстановки на Куп’янському напрямку, більшу частину дня працював у частинах, які ведуть оборону на підступах до міста", - написав командувач Сухопутними військами.

За словами Сирського, за результатами роботи з командирами на Куп'янському напрямку було прийнято ряд важливих рішень для забезпечення надійності оборони.

Лиманський напрямок

Росіяни здійснюють перегрупування, замінюють частини, які втратили боєздатність внаслідок втрат й не полишають планів щодо нових наступальних дій.

"Наша задача максимально скористатися цією ситуацією та суттєво покращити своє положення. Необхідні для цього рішення ми з командирами відпрацювали безпосередньо в районі ведення бойових дій", - додав командувач Сухопутними військами.

Бахмутський напрямок

Ситуація на напрямку складна, однак контрольована. Росіяни контратакують, здійснюють мінування, а також інтенсивно обстрілюють позиції наших воїнів. Разом з тим, Збройні сили продовжують поступово просуватись вперед.

"З командирами бригад, які воюють на Бахмутському напрямку, ми обговорили актуальні питання підвищення ефективності наступальних дій, вогневого ураження противника та низку інших заходів, спрямованих на досягнення перемоги над ворогом", - пише Сирський.

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), відповідно до кадрів з геолокацією, Збройним силам України вдалось просунутись до Роботиного, втім контроль над населеним пунктом, як вважають експерти, є "слабким й непевним".

Загалом наші військові у ході боїв із російськими окупантами мали певний успіх у Луганській та Запорізькій областях.