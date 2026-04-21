Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив начальника одеського ТЦК після скандалу зі стріляниною та вимаганням хабара.
Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням на заяву Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах.
Сирський відреагував на гучне затримання восьми працівників одеського ТЦК, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів, - і відстронив керівників одразу двох установ.
Від виконання службових обов'язків відсторонено:
Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручили провести окреме службове розслідування.
У Збройних Силах вже розпочато службове розслідування - його ініціювали після того, як Управління внутрішньої безпеки СБУ затримало військовослужбовців груп оповіщення Пересипського ТЦК.
"Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку", - йдеться у заяві Сухопутних військ.
Правоохоронцям обіцяють повну підтримку під час перевірок і розслідування.
Як повідомляло РБК-Україна, 21 квітня СБУ затримала вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського. За даними джерел, фігуранти справи вимагали 50 тисяч доларів.