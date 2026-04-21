Сирський відсторонив начальника Одеського ТЦК

15:35 21.04.2026 Вт
1 хв
Відсторонено не лише керівника одеського ТЦК
aimg Олена Чупровська
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com CinCAFofUkraine)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив начальника одеського ТЦК після скандалу зі стріляниною та вимаганням хабара.

Про це повідомляє РБК-Україна з повідомленням на заяву Сухопутних військ ЗСУ у соцмережах.

Читайте також: У ТЦК зробили заяву після затримання військових в Одесі

Сирський відреагував на гучне затримання восьми працівників одеського ТЦК, яких підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів, - і відстронив керівників одразу двох установ.

Кого відсторонили

Від виконання службових обов'язків відсторонено:

  • начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • начальника Пересипського районного ТЦК.

Крім того, начальнику Головного управління Військової служби правопорядку доручили провести окреме службове розслідування.

Що відбувається зараз

У Збройних Силах вже розпочато службове розслідування - його ініціювали після того, як Управління внутрішньої безпеки СБУ затримало військовослужбовців груп оповіщення Пересипського ТЦК.

"Будь-які порушення законодавства, перевищення службових повноважень або протиправні дії є неприпустимими та повинні отримати відповідну правову оцінку", - йдеться у заяві Сухопутних військ.

Правоохоронцям обіцяють повну підтримку під час перевірок і розслідування.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 квітня СБУ затримала вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського. За даними джерел, фігуранти справи вимагали 50 тисяч доларів.

