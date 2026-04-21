Сырский отстранил начальника Одесского ТЦК

Сырский отреагировал на громкое задержание восьми работников одесского ТЦК, которых подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов, - и отстранил руководителей сразу двух учреждений.

Кого отстранили

От выполнения служебных обязанностей отстранены:

начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки;

начальник Пересыпского районного ТЦК.

Кроме того, начальнику Главного управления Военной службы правопорядка поручили провести отдельное служебное расследование.

Что происходит сейчас

В Вооруженных Силах уже начато служебное расследование - его инициировали после того, как Управление внутренней безопасности СБУ задержало военнослужащих групп оповещения Пересипского ТЦК.

"Любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку", - говорится в заявлении Сухопутных войск.

Правоохранителям обещают полную поддержку во время проверок и расследования.