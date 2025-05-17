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Сирський: від початку року ЗСУ знищили понад 1000 танків і 2,5 тисяч бронемашин

Субота 17 травня 2025 19:53
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Сирський: від початку року ЗСУ знищили понад 1000 танків і 2,5 тисяч бронемашин Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сили оборони України продовжують знищувати російських окупантів та їх техніку. Зокрема, мова йде вже про тисячі танків і бронемашин лише від початку 2025 року.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.

"Українські воїни продовжують знищувати ворога та його техніку. Лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу танків окупантів (1 159) та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин (2 510). Дякую нашим захисникам і захисницям за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні", - йдеться у повідомленні.

Також Сирський додав коротке відео, як ЗСУ знищували ворожу техніку.

Втрати РФ у війні проти України

Нагадаємо, що за минулу добу з 16 на 17 травня, ворог втратив у боях проти України ще 910 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 34 артсистеми, 155 дронів та 96 одиниць автомобільної техніки противника.

Загалом з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року, втрати особового складу армії Російської Федерації склали орієнтовно 972 600 осіб

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