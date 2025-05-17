Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 танков и 2,5 тысяч бронемашин

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. В частности, речь идет уже о тысячах танков и бронемашин только с начала 2025 года.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook .

"Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510). Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, что за минувшие сутки с 16 на 17 мая, враг потерял в боях против Украины еще 910 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы, 155 дронов и 96 единиц автомобильной техники противника.

Всего с 24 февраля 2022 года по 17 мая 2025 года, потери личного состава армии Российской Федерации составили ориентировочно 972 600 человек

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