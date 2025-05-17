ua en ru
Сб, 17 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 танков и 2,5 тысяч бронемашин

Суббота 17 мая 2025 19:53
UA EN RU
Сырский: с начала года ВСУ уничтожили более 1000 танков и 2,5 тысяч бронемашин Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их технику. В частности, речь идет уже о тысячах танков и бронемашин только с начала 2025 года.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Facebook.

"Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510). Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Также Сырский добавил короткое видео, как ВСУ уничтожали вражескую технику.

Потери РФ в войне против Украины

Напомним, что за минувшие сутки с 16 на 17 мая, враг потерял в боях против Украины еще 910 солдат. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы, 155 дронов и 96 единиц автомобильной техники противника.

Всего с 24 февраля 2022 года по 17 мая 2025 года, потери личного состава армии Российской Федерации составили ориентировочно 972 600 человек

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Александр Сырский Российская Федерация ВСУ
NEWS
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по российским складам боеприпасов в Крыму, - источники
DAILY
Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Польша идет на выборы. Кто станет новым президентом и как это повлияет на Украину