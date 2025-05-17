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Українські захисники "мінусували" ще понад 900 окупантів і 34 артсистем: дані Генштабу

Субота 17 травня 2025 08:03
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Українські захисники "мінусували" ще понад 900 окупантів і 34 артсистем: дані Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували за добу ще 910 російських окупантів, а також знищили 6 танків, 7 ББМ та 34 артсистем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 972 600 (+910) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 831 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 553 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 27 942 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1 386 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 167 од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 36 278 (+155) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 809 (+96) од.;
  • спеціальної техніки - 3 892 од.

Українські захисники &quot;мінусували&quot; ще понад 900 окупантів і 34 артсистем: дані Генштабу

Ситуація на фронті

Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 травня, з початку доби на фронті відбулося 117 боїв.

У військовому командуванні поінформували, що з дванадцяти напрямків лише на Гуляйпільському та Придніпровському ворожі штурми не фіксувалися.

В оприлюдненому 17 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку. Між тим російські окупанти просунулися в районі Торецька, Новопавлівки, Покровська та на Запорізькому напрямку.

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Українські захисники "мінусували" ще понад 900 окупантів і 34 артсистем: дані Генштабу
Українські захисники "мінусували" ще понад 900 окупантів і 34 артсистем: дані Генштабу
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