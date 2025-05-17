Українські захисники "мінусували" ще понад 900 окупантів і 34 артсистем: дані Генштабу

Сили оборони України ліквідували за добу ще 910 російських окупантів, а також знищили 6 танків, 7 ББМ та 34 артсистем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 травня, з початку доби на фронті відбулося 117 боїв.

У військовому командуванні поінформували, що з дванадцяти напрямків лише на Гуляйпільському та Придніпровському ворожі штурми не фіксувалися.

В оприлюдненому 17 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) повідомлялося, зокрема, що Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку. Між тим російські окупанти просунулися в районі Торецька, Новопавлівки, Покровська та на Запорізькому напрямку.

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