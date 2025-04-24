Сирський: без успіху на фронті Росія, як терорист, бомбить мирні міста

Росіяни не можуть здобути успіхів на фронті. І тому масовано атакують ракетами і дронами мирних людей під час атак по Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, Російська Федерація сьогодні вночі здійснила черговий терористичний акт - завдала ракетно-дронового удару по Україні. "Окупанти, зазнаючи критичних втрат на фронті й не маючи жодного стратегічного здобутку, діють методами терористів - завдають ударів по цивільній інфраструктурі, по наших містах, вбиваючи жінок і дітей", - зазначив генерал. Як зазначив Сирський, дії окупантів вкотре доводять, що Російська Федерація не хоче миру. "Уся її діяльність - це цілеспрямоване вбивство українців та знищення України. Кожен злочин отримає відповідь. Кожен, хто віддавав злочинні накази атакувати цивільне населення, і кожен, хто їх виконував, - понесе справедливе покарання. Боротьба триває", - сказав головнокомандувач ЗСУ.