Сырский: без успеха на фронте Россия, как террорист, бомбит мирные города

Россияне не могут добиться успехов на фронте. И поэтому массированно атакуют ракетами и дронами мирных людей во время атак по Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, Российская Федерация сегодня ночью совершила очередной террористический акт - нанесла ракетно-дроновой удар по Украине.

"Оккупанты, неся критические потери на фронте и не имея никакого стратегического достижения, действуют методами террористов - наносят удары по гражданской инфраструктуре, по нашим городам, убивая женщин и детей", - отметил генерал.

Как отметил Сырский, действия оккупантов в очередной раз доказывают, что Российская Федерация не хочет мира.

"Вся ее деятельность - это целенаправленное убийство украинцев и уничтожение Украины. Каждое преступление получит ответ. Каждый, кто отдавал преступные приказы атаковать гражданское население, и каждый, кто их выполнял, - понесет справедливое наказание. Борьба продолжается", - сказал главнокомандующий ВСУ.