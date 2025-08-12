Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію на Покровському напрямку

Як зазначили в Генштабі, ситуація в районі Покровська та Добропілля непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворога.

"Зокрема, рішенням головнокомандувача ЗСУ для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили й засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон.