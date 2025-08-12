Сырский принял важное решение из-за ситуации на Покровском направлении

Как отметили в Генштабе, ситуация в районе Покровска и Доброполья непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить врага.

"В частности, решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.