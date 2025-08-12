Сырский принял важное решение из-за ситуации на Покровском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Как отметили в Генштабе, ситуация в районе Покровска и Доброполья непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить врага.
"В частности, решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.
Напомним, сегодня американский Институт изучения войны сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта.
В ВСУ опровергли информацию о прорыве российских войск в районе Покровска и Доброполья Донецкой области. Речь идет о проникновении малых групп, которые уничтожают Силы обороны.
По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.
В Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.