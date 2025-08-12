RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Сырский принял важное решение из-за ситуации на Покровском направлении

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал выделить дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Как отметили в Генштабе, ситуация в районе Покровска и Доброполья непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить врага.

"В частности, решением главнокомандующего ВСУ для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен.

 

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, сегодня американский Институт изучения войны сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта.

В ВСУ опровергли информацию о прорыве российских войск в районе Покровска и Доброполья Донецкой области. Речь идет о проникновении малых групп, которые уничтожают Силы обороны.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова, россияне применяют тактику просачивания малыми группами мимо первой линии обороны, теряя много личного состава, что и произошло вблизи Доброполья.

В Генштабе подтвердили, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьПокровскВооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский