Сирський: ТЦК готові до змін, але реформа - задача Міноборони

Сухопутні війська і ТЦК готові до реформи мобілізації, однак її проведення є законодавчою та адміністративною роботою Міноборони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це головком Олександр Сирський заявив у своїй авторській колонці на Militarnyi .

"Сухопутні війська і ТЦК у моїй вертикалі, і ми готові до змін: ходимо на всі засідання у Верховній Раді, передаємо всі порушення в ДБР, наполягаємо на залученні поліції. Але сама реформа - законодавча й адміністративна робота міністерства. Я чекаю на неї так само, як чекає вся країна", - наголосив він.

Генерал також висловився щодо грошового забезпечення військових. Зокрема, він повідомив про заяву ексміністра оборони Михайла Федорова щодо спрямування частини коштів із зарплат українських захисників на закупівлю дронів, внаслідок чого на друге півріччя виникло питання фінансування виплат.

"Скажу прямо: зарплата солдата - не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує", - підкреслив Сирський.

Він додав, що не можна ухвалювати рішення про мільярди без розрахунку наслідків для мільйона людей.

Підписання нових контрактів

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що наразі нові контракти підписали близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію. Він зауважив, що отримав багато демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші.

"Сама постанова щодо "експерименту" викликає серйозні юридичні питання. Порівняйте: підвищення грошового забезпечення в системі МВС провели через зміни до бюджету і через Верховну Раду. От вам і різниця між рішенням і презентацією", - зазначив генерал.

Сирський наголосив, що за кожним слайдом у презентації мають стояти документ, бюджет і процедура. В іншому випадку, додав він, "замість рішення армія отримує розчарування".