Сирський та Умєров перевірили нову українську зброю (фото)

Сирський та Умєров ознайомилися з новими розробками українських виробників.

"Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей", - зазначив Сирський.

Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки. Скоро вони зможуть з'явитися на фронті.

Головнокомандувач наголосив на важливості роботизованих систем, які допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема, йдеться про роботизовані системи для евакуації поранених.

"На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", - додав головком.

Фото: Сирський та Умєров перевірили нову українську зброю (facebook.com/GeneralStaff.ua)