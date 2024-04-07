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Сирський та Умєров перевірили нову українську зброю (фото)

Фото: Сирський та Умєров перевірили нову українську зброю (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров перевірили нову українську зброю. Йдеться про дрони різних типів, роботизовані комплекси і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Сирський та Умєров ознайомилися з новими розробками українських виробників. 

"Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх продуктів, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей", - зазначив Сирський.

Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі (роз)мінування, дистанційно керованих ударних платформ, та інші розробки. Скоро вони зможуть з'явитися на фронті.

Головнокомандувач наголосив на важливості роботизованих систем, які допомагають зберігати життя людей на полі бою, зокрема, йдеться про роботизовані системи для евакуації поранених.

"На особливу увагу заслуговують бойові роботизовані платформи, які невдовзі будуть масово брати участь у бойових діях", - додав головком.

 

Фото: Сирський та Умєров перевірили нову українську зброю  (facebook.com/GeneralStaff.ua)

 

Зброя українського виробництва

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

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Збройні сили УкраїниРустем УмєровЗброя в УкраїніОлександр Сирський