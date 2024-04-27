Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, що цього разі зустріч представників оборонних відомств Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулась у режимі відеоконференції.

РБК-Україна повідомляло, що Зеленський під час звернення до учасників "Рамштайну" назвав три пріоритети у зброї для України.

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