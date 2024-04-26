Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну" і назвав три пріоритети у зброї для України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 26 квітня, взяв участь у засіданні у форматі "Рамштайн". Зокрема, він назвав зброю, якої потребує Україна.

Три пріоритети у зброї

"Дорогі друзі, будь ласка, не забувайте, що ви приймаєте рішення. Йдеться не лише про постачання зброї, ви вирішуєте долю світу, який або житиме за правилами, які ми всі визнаємо, або залежатиме лише від милосердя тих, чиє насильство жорстоке. На якому етапі зараз перебуває війна? Після двох років Ramstein відповідь очевидна", - заявив Зеленський.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III gives the opening remarks before the virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/AglJk86RDD — Department of Defense (@DeptofDefense) April 26, 2024

Він наголосив, що за півроку без американської допомоги російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Але зараз українські захисники здатні не лише стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій.

Наразі, за словами Зеленського, нашій країні потрібні поставки:

далекобійної зброї, щоб для окупанта не залишалося жодної безпечної ділянки території в Україні;

систем протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сімох Patriot, щоб збивати російські бойові літаки та не допускати їх до українських кордонів;

артилерії, щоб зірвати контрнаступ, який запланував російський диктатор Володимир Путін, та зупинити ворожі атаки, а також провести власні активні операції.

Виробництво зброї

Також президент закликав західних союзників "приділити максимальну увагу виробництву зброї - як у їхніх країнах, так і в Україні".

"Зараз в Україні є потенціал для виробництва, зокрема, безпілотників, який значно перевищує наші фінансові можливості. Те саме з системами радіоелектронної боротьби. Те саме за багатьма напрямками у ваших країнах. Нам потрібно наповнювати наші оборонні потужності реальними замовленнями", - наголосив президент.

Він додав, що у лавах ЗСУ зараз формують нові бригади, яких потрібно забезпечити зброєю, оскільки "навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння".