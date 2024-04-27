Сырский о ситуации на фронте: имеет тенденцию к обострению

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, что в этом случае встреча представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялась в режиме видеоконференции .

РБК-Украина сообщало, что Зеленский во время обращения к участникам "Рамштайна" назвал три приоритета в оружии для Украины.

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