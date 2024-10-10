ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський розповів про вплив Курської операції на фронт

Четвер 10 жовтня 2024 22:19
UA EN RU
Сирський розповів про вплив Курської операції на фронт Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Росія перекинула в Курську область близько 50 тисяч військових з інших напрямків фронту в Україні. Це полегшило ЗСУ ведення оборонної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського документальному фільмі про західний напрямок для України, який транслювали в ефірі телемарафону.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок перекинуто близько 50 тисяч з інших напрямків, де ворог вів наступальні дії", - сказав Сирський.

За його словами, цим росіяни послабили угруповання на інших напрямках, зокрема Запорізькому, Херсонському та Краматорському.

"Це полегшило нам умови ведення оборонної операції", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже два місяці. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області.

За словами президента Володимира Зеленського, Курська операція є дуже важливим етапом війни, яка допомогла і допомагає Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Курська область Війна в Україні Олександр Сирський
NEWS
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
Чи може війна закінчитись в 2025 році, як про це сказав Зеленський: думка експерта
DAILY
Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Валерій Чалий: Перемир'я не зупинить війну з Росією, Україні потрібні гарантії