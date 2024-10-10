Сирський розповів про вплив Курської операції на фронт

Росія перекинула в Курську область близько 50 тисяч військових з інших напрямків фронту в Україні. Це полегшило ЗСУ ведення оборонної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського документальному фільмі про західний напрямок для України, який транслювали в ефірі телемарафону.

"Це полегшило нам умови ведення оборонної операції", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, цим росіяни послабили угруповання на інших напрямках, зокрема Запорізькому, Херсонському та Краматорському.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок перекинуто близько 50 тисяч з інших напрямків, де ворог вів наступальні дії", - сказав Сирський.

Бої у Курській області

Нагадаємо, наступальна операція ЗСУ в Курській області триває вже два місяці. Українські військові успішно просуваються вперед, взявши під контроль понад сотню населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що кількість російських військових на Курському напрямку зросла. Наразі там знаходиться до 45 тисяч окупантів. Їх, зокрема, перекидають з зони бойових дій в Україні.

Нещодавно стало відомо, що ЗСУ прорвали що одну ділянку фронту на російському кордоні в Курській області.

За словами президента Володимира Зеленського, Курська операція є дуже важливим етапом війни, яка допомогла і допомагає Україні.

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