Курській операції два місяці. Зеленський назвав її важливим етапом війни

Операція ЗСУ в Курській області триває вже рівно два місяці. Вона є дуже важливим етапом війни, яка допомогла і допомагає Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

За його словами, сьогодні була доповідь щодо Курської операції.

"Сьогодні - два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що за достатньої підтримки партнерів Україна зможе тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб в РФ відчували, що "війна нічого їм не дасть".

Після цього голова держави висловив подяку українським воїнам та наголосив, що операція ЗСУ в Курській області дала Україні один із найбільших внесків в обмінний фонд.

"І, звичайно, я хочу подякувати всім нашим хлопцям – кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України. Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна буде тиснути на Росії ще сильніше, бо "лише силою можна наблизити мир".