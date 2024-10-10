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Сырский рассказал о влиянии Курской операции на фронт

Четверг 10 октября 2024 22:19
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Сырский рассказал о влиянии Курской операции на фронт Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных из других направлений фронта в Украине. Это облегчило ВСУ ведение оборонительной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировали в эфире телемарафона.

"Мы знаем, что на Курское направление переброшено около 50 тысяч из других направлений, где враг вел наступательные действия", - сказал Сырский.

По его словам, этим россияне ослабили группировки на других направлениях, в частности Запорожском, Херсонском и Краматорском.

"Это облегчило нам условия ведения оборонной операции", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Бои в Курской области

Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже два месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении выросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.

Недавно стало известно, что ВСУ прорвали один участок фронта на российской границе в Курской области.

По словам президента Владимира Зеленского, Курская операция является очень важным этапом войны, которая помогла и помогает Украине.

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Вооруженные силы Украины Курская область Война в Украине Александр Сырский
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