Сырский рассказал о влиянии Курской операции на фронт

Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных из других направлений фронта в Украине. Это облегчило ВСУ ведение оборонительной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировали в эфире телемарафона.

"Это облегчило нам условия ведения оборонной операции", - отметил главнокомандующий ВСУ.

По его словам, этим россияне ослабили группировки на других направлениях, в частности Запорожском, Херсонском и Краматорском.

"Мы знаем, что на Курское направление переброшено около 50 тысяч из других направлений, где враг вел наступательные действия", - сказал Сырский.

Бои в Курской области

Напомним, наступательная операция ВСУ в Курской области длится уже два месяца. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении выросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.

Недавно стало известно, что ВСУ прорвали один участок фронта на российской границе в Курской области.

По словам президента Владимира Зеленского, Курская операция является очень важным этапом войны, которая помогла и помогает Украине.

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