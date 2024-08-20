Сирський розповів, від чого залежатимуть подальші дії ЗСУ у Курській області

Генерал нагадав, що Україна розпочала операцію у Курській області з метою створення зони безпеки та припинення російських обстрілів Сумської області, а також для випередження ворога.

"За період ведення наступу на території Курської області ЗСУ просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км, оволоділи 1263 квадратними кілометрами території та взяли під контроль 93 населені пункти", - підкреслив Сирський.

За його словами, росіяни намагаються не допустити подальшого просування українських захисників та ведуть маневрену оборону. При цьому вони перекидають у Курську область солдатів з інших напрямків.

"Подальші дії наших військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної обстановки", - зазначив генерал.