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Сырский рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие действия ВСУ в Курской области

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Дальнейшие действия будут зависеть от оперативной обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в эфире телемарафона.

Генерал напомнил, что Украина начала операцию в Курской области с целью создания зоны безопасности и прекращения российских обстрелов Сумской области, а также для опережения врага. 

"За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 квадратных километра территории и взяли под контроль 93 населенных пункта", - подчеркнул Сырский. 

По его словам, россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских защитников и ведут маневренную оборону. При этом они перебрасывают в Курскую область солдат с других направлений. 

"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", - отметил генерал.

 

Что предшествовало

Напомним, Украина проводит операцию в Курской области. Такие действия застали россиян врасплох, они не смогли защитить границу и не допустить прорыва.

Еще вчера, 19 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские воины контролируют 92 населенных пункта в Курской области. Таких результатов они достигли только за две недели.

При этом большое количество россиян было взято в плен. В частности, за один день бойцы СБУ смогли взять в плен более 100 россиян, в том числе и бойцов подразделения "Ахмат".

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Вооруженные силы УкраиныКурская областьВойна в УкраинеАлександр Сырский