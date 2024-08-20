Сырский рассказал, от чего будут зависеть дальнейшие действия ВСУ в Курской области

Генерал напомнил, что Украина начала операцию в Курской области с целью создания зоны безопасности и прекращения российских обстрелов Сумской области, а также для опережения врага.

"За период ведения наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км, овладели 1263 квадратных километра территории и взяли под контроль 93 населенных пункта", - подчеркнул Сырский.

По его словам, россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских защитников и ведут маневренную оборону. При этом они перебрасывают в Курскую область солдат с других направлений.

"Дальнейшие действия наших войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки", - отметил генерал.