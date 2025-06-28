Сирський розповів про новий напрямок боїв на фронті

В Донецькій області тривають жорсткі бої одразу в кількох секторах. Зокрема на новому - Добропільському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Ще один день у робочій поїздці в підрозділи, що тримають оборону на Донеччині. Наші бійці щоденно відбивають шалені атаки окупантів на Новопавлівському, Покровському, Краматорському, Торецькому напрямках", - зауважив Сирський..
Водночас головнокомандувач повідомив, що продовжуються бої на новому напрямку - Добропільському.
Водночас він розповів, що ще минулого тижня, поблизу Яблунівки, ворог здійснив потужну атаку з використанням 24 одиниць бронетехніки. Але українські військові зупинили цю навалу, знищивши:
"Заслухав звіти командирів на місцях - новостворений армійський корпус, механізовані бригади, штурмовики, морпіхи. Віддав необхідні розпорядження щодо забезпечення оборони та її кращої організації", - повідомив головнокомандувач.
Він наголосив на тому, що потрібне підсилення українських військ підготовленим особовим складом та вчасні, правильні управлінські рішення.
"Наголосив на тому, що важливо утримати повну керованість військами, дієвість підрозділів у процесі втілення корпусної реформи, коли управління армійських корпусів приймають у секторах визначені комплекти військ", - зауважив він.
Водночас Сирський висловив вдячність українським воїнам за сміливість, самовідданість та відчутні результати в знешкодженні окупантів.
Нагадаємо, що за минулу добу, з 27 на 28 червня, росіяни втратили в боях проти України ще 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили 4 літаки, 35 артсистем і понад 200 безпілотників.
Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення, втрати армії РФ перевищили вже понад 1 млн осіб.
Крім того, РБК-Україна писало, що сьогодні вранці Генеральний штаб ЗСУ оновив карти бойових дій на фронті.
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