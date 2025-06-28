За добу армія РФ втратила 1000 солдатів і понад дві сотні дронів, - Генштаб
За минулу добу, з 27 на 28 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, безпілотників та автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 017 720 (+1000) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 10 970 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 908 (+12) од.;
- артилерійських систем - 29 665 (+35) од.;
- РСЗВ - 1425 од.;
- засоби ППО - 1189 (+1) од.;
- літаків - 420 (+4) од.;
- гелікоптерів - 337 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 42 477 (+237) од.;
- крилатих ракет - 3394 (+6) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 53 415 (+131) од.;
- спеціальної техніки - 3921 од.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на вечір, 27 червня, на фронті було зафіксовано 117 бойових зіткнень. Зазначимо, що майже половина з них відбулися виключно на Покровському напрямку.
"Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Вдале, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограда, Сергіївки, Новопідгороднього, Полтавки, Олексіївки, Мирного, Новопавлівки", - ішлося в публікації Генштабу.
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