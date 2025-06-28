За добу армія РФ втратила 1000 солдатів і понад дві сотні дронів, - Генштаб

За минулу добу, з 27 на 28 червня, російська армія втратила в боях проти України ще 1000 солдатів. Також ЗСУ знищили багато артсистем, безпілотників та автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 27 червня, на фронті було зафіксовано 117 бойових зіткнень. Зазначимо, що майже половина з них відбулися виключно на Покровському напрямку.

"Тут протягом дня агресор здійснив 53 штурмові та наступальні дії. Висока активність російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Вдале, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограда, Сергіївки, Новопідгороднього, Полтавки, Олексіївки, Мирного, Новопавлівки", - ішлося в публікації Генштабу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.