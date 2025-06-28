Генштаб оновив дані: де тривають запеклі бої, а де атаки ворога відбиті
Росія продовжує масовані атаки на кількох напрямках фронту. ЗСУ стримують ворога та завдають йому втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення на фронті. Ворог завдав чотири ракетні й 57 авіаційних ударів, випустивши 12 ракет і скинувши 111 керованих авіабомб.
Також застосовано 3 633 дрони-камікадзе та здійснено 5 623 артилерійські обстріли, у тому числі 54 з реактивних систем залпового вогню.
Сили оборони у відповідь завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, техніки, а також знищили два пункти управління, один засіб ППО та 10 артсистем ворога.
Ситуація на напрямках
Північно-Слобожанський і Курський напрямки Ворог завдав 12 авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, та здійснив 341 обстріл, з яких три - з РСЗВ. Було зупинено 17 штурмових дій.
Південно-Слобожанський напрямок Загарбники сім разів атакували у районах Вовчанська, Фиголівки та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.
Куп’янський напрямок Відбулося п’ять атак поблизу Піщаного, Кіндрашівки, а також у напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.
Лиманський напрямок Зафіксовано 17 атак у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського, а також в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.
Сіверський напрямок Зупинено дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки.
Краматорський напрямок П’ять боєзіткнень біля Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.
Торецький напрямок Ворог здійснив 17 атак - в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.
Покровський напрямок Найбільша інтенсивність - 56 штурмів у районах Малинівки, Миролюбівки, Проміня, Новосергіївки, Удачного, Новомиколаївки, Троїцького та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирного, Новопавлівки.
Новопавлівський напрямок Здійснено 19 атак біля Шевченка, Федорівки, а також у напрямках Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти, Комара.
Гуляйпільський напрямок Наступальних дій не зафіксовано.
Оріхівський напрямок Три спроби просування в районі Кам’янського.
Придніпровський напрямок Дві невдалі атаки на позиції Сил оборони.
Волинський та Поліський напрямки Ознак формування ударних угруповань агресора не виявлено.
Втрати ворога
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали одну тисячу осіб.
Також українські воїни знешкодили танк, 12 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, чотири літаки, 237 безпілотників оперативно-тактичного рівня, шість ракет та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів.
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