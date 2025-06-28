Генштаб оновив дані: де тривають запеклі бої, а де атаки ворога відбиті

Росія продовжує масовані атаки на кількох напрямках фронту. ЗСУ стримують ворога та завдають йому втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення на фронті. Ворог завдав чотири ракетні й 57 авіаційних ударів, випустивши 12 ракет і скинувши 111 керованих авіабомб.

Також застосовано 3 633 дрони-камікадзе та здійснено 5 623 артилерійські обстріли, у тому числі 54 з реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони у відповідь завдали ударів по 14 районах зосередження особового складу, техніки, а також знищили два пункти управління, один засіб ППО та 10 артсистем ворога.

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський напрямки Ворог завдав 12 авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, та здійснив 341 обстріл, з яких три - з РСЗВ. Було зупинено 17 штурмових дій.

Південно-Слобожанський напрямок Загарбники сім разів атакували у районах Вовчанська, Фиголівки та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

Куп’янський напрямок Відбулося п’ять атак поблизу Піщаного, Кіндрашівки, а також у напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

Лиманський напрямок Зафіксовано 17 атак у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського, а також в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

Сіверський напрямок Зупинено дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки.

Краматорський напрямок П’ять боєзіткнень біля Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

Торецький напрямок Ворог здійснив 17 атак - в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

Покровський напрямок Найбільша інтенсивність - 56 штурмів у районах Малинівки, Миролюбівки, Проміня, Новосергіївки, Удачного, Новомиколаївки, Троїцького та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирного, Новопавлівки.

Новопавлівський напрямок Здійснено 19 атак біля Шевченка, Федорівки, а також у напрямках Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти, Комара.

Гуляйпільський напрямок Наступальних дій не зафіксовано.

Оріхівський напрямок Три спроби просування в районі Кам’янського.

Придніпровський напрямок Дві невдалі атаки на позиції Сил оборони.

Волинський та Поліський напрямки Ознак формування ударних угруповань агресора не виявлено.