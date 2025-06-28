Сырский рассказал о новом направлении боев на фронте

В Донецкой области продолжаются жесткие бои сразу в нескольких секторах. В частности на новом - Добропольском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"Еще один день в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. Наши бойцы ежедневно отражают безумные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях", - отметил Сырский.
В то же время главнокомандующий сообщил, что продолжаются бои на новом направлении - Добропольском.
В то же время он рассказал, что еще на прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но украинские военные остановили это нашествие, уничтожив:
"Заслушал отчеты командиров на местах - новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации", - сообщил главнокомандующий.
Он отметил, что необходимо усиление украинских войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения.
"Подчеркнул, что важно удержать полную управляемость войсками, действенность подразделений в процессе воплощения корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимают в секторах определенные комплекты войск", - отметил он.
В то же время Сырский выразил благодарность украинским воинам за смелость, самоотверженность и ощутимые результаты в обезвреживании оккупантов.
Напомним, что за минувшие сутки, с 27 на 28 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили 4 самолета, 35 артсистем и более 200 беспилотников.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения, потери армии РФ превысили уже более 1 млн человек.
Кроме того, РБК-Украина писало, что сегодня утром Генеральный штаб ВСУ обновил карты боевых действий на фронте.
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