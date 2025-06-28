Сырский рассказал о новом направлении боев на фронте

"Еще один день в рабочей поездке в подразделения, которые держат оборону в Донецкой области. Наши бойцы ежедневно отражают безумные атаки оккупантов на Новопавловском, Покровском, Краматорском, Торецком направлениях", - отметил Сырский.

В то же время главнокомандующий сообщил, что продолжаются бои на новом направлении - Добропольском.



"Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях", - добавил он.

В то же время он рассказал, что еще на прошлой неделе, вблизи Яблоновки, враг совершил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но украинские военные остановили это нашествие, уничтожив:

большое количество личного состава россиян,

20 бронемашин.

Сирский заслушал отчеты о ситуации на фронте

"Заслушал отчеты командиров на местах - новосозданный армейский корпус, механизированные бригады, штурмовики, морпехи. Отдал необходимые распоряжения по обеспечению обороны и ее лучшей организации", - сообщил главнокомандующий.

Он отметил, что необходимо усиление украинских войск подготовленным личным составом и своевременные, правильные управленческие решения.

"Подчеркнул, что важно удержать полную управляемость войсками, действенность подразделений в процессе воплощения корпусной реформы, когда управление армейских корпусов принимают в секторах определенные комплекты войск", - отметил он.

В то же время Сырский выразил благодарность украинским воинам за смелость, самоотверженность и ощутимые результаты в обезвреживании оккупантов.