Сирський розповів про нищівні удари ЗСУ по артилерії окупантів

Сирський розповів, що завдяки влучним ураженням дронами, контрбатарейній боротьбі та професійній роботі всіх складових Сил оборони України, лише за минулий тиждень, з 24 по 31 березня, втрати ворога в артилерійських системах склали 408 одиниць.

Загалом, за даними головнокомандувача, з початку 2025 року російські окупанти втратили понад чотири тисячі (4005) своїх артсистем.

"Дякую воїнам за ефективну бойову роботу. Боротьба триває!", - додав Сирський.

Влучну роботу ЗСУ Сирський показав на відео.

Досягнення ЗСУ у березні

Раніше сьогодні Сирський також назвав важливі досягнення ЗСУ у березні. Головнокомандувач розповів, що наразі там, де це можливо, українські війська застосовують тактику активної оборони. А на деяких ділянках фронту навіть просуваються вперед, покращуючи таким чином тактичне становище. Зокрема, у березні було досягнуто успіхів на Покровському напрямку.

З початку березня, артилерія Сил оборони виконала близько 100 тисяч вогневих завдань, оператори дронів - понад 81,7 тисячі бойових спеціальних завдань, зазначив Сирський.

Успіхи українських бійців

Нагадаємо, сьогодні українські військові успішно відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку. Оператори FPV-дронами добили бронетехніку противника, знищивши БТРи.

Також ЗСУ зупинили штурм росіян на Лиманському напрямку, було ліквідовано піхоту ворога.

Окрім того, ЗСУ відбили ворожий наступ на Покровському напрямку, завдавши значних втрат окупантам. Ліквідовано десятки солдатів, а також знищено техніку та ворожі дрони.