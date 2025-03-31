ЗСУ зупинили штурм росіян на Лиманському напрямку: ліквідовано піхоту ворога

Росіяни активізували атаки на Лиманському напрямку, зосередивши сили на прориві оборони. Українські воїни відбивають штурми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Бійці ЗСУ утримують оборону та боряться за українську землю.

Попри інтенсивні атаки, українські воїни дають відсіч, знищуючи штурмові групи ворога ще на підходах до позицій.

Противник діє переважно піхотними групами, але має суттєву чисельну перевагу та використовує добре підготовлених контрактників.

Російські війська продовжують спроби прориву на Лиманському напрямку, зосереджуючи основні зусилля в районі смуги відповідальності бригади "Хоробрих".

Нагадаємо, що ЗСУ відбили ворожий наступ на Покровському напрямку, завдавши значних втрат окупантам. Ліквідовано десятки солдатів, а також знищено техніку та ворожі дрони.

Крім того, протягом минулої доби, 30 березня, на фронті відбулось 171 бойове зіткнення. Найбільшу кількість атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

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