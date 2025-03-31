Сырский рассказал о сокрушительных ударах ВСУ по артиллерии оккупантов

Сирский рассказал, что благодаря точным поражением дронами, контрбатарейной борьбе и профессиональной работе всех составляющих Сил обороны Украины, только за прошедшую неделю, с 24 по 31 марта, потери врага в артиллерийских системах составили 408 единиц.

В целом, по данным главнокомандующего, с начала 2025 года российские оккупанты потеряли более четырех тысяч (4005) своих артсистем.

"Спасибо воинам за эффективную боевую работу. Борьба продолжается!", - добавил Сырский.

Меткую работу ВСУ Сырский показал на видео.

Достижения ВСУ в марте

Ранее сегодня Сырский также назвал важные достижения ВСУ в марте. Главнокомандующий рассказал, что сейчас там, где это возможно, украинские войска применяют тактику активной обороны. А на некоторых участках фронта даже продвигаются вперед, улучшая таким образом тактическое положение. В частности, в марте были достигнуты успехи на Покровском направлении.

С начала марта, артиллерия Сил обороны выполнила около 100 тысяч огневых задач, операторы дронов - более 81,7 тысячи боевых специальных задач, отметил Сырский.

Успехи украинских бойцов

Напомним, сегодня украинские военные успешно отбили вражеский штурм на Волчанском направлении. Операторы FPV-дронами добили бронетехнику противника, уничтожив БТРы.

Также ВСУ остановили штурм россиян на Лиманском направлении, была ликвидирована пехота врага.

Кроме того, ВСУ отбили вражеское наступление на Покровском направлении, нанеся значительные потери оккупантам. Ликвидированы десятки солдат, а также уничтожена техника и вражеские дроны.