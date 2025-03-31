ЗСУ показали відео відбиття штурму росіян біля Вовчанська
Українські військові успішно відбили ворожий штурм на Вовчанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що бійці бригади "Форпост" успішно відбили ворожий штурм. Однак вони не зупинились на цьому.
"Оператори FPV-дронами добили бронетехніку противника - багатоцільові БТР згоріли вщент", - підписано відео.
А свій результат вони закріпили за допомогою бомберів "Vampire", які успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК.
Успіхи українських військових
Раніше ми писали про те, що українські бійці зірвали спробу росіян закріпитися у Торецьку.
Також деякий час тому Повітряні сили ЗСУ вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області.
За словами головнокомандувача Олександра Сирського, російська армія не припиняє своїх штурмів на Харківському напрямку, але в районі Вовчанська ворога вдається стримувати.
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