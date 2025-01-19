Сирський розповів, як воюють солдати КНДР

Говорячи про особливості ведення бойових дій північнокорейським угрупованням у складі військ РФ, генерал звернув увагу на чисельну складову контингенту КНДР.

"Це також ворог, і ворог чисельний. 11-12 тисяч доволі вмотивованих, тренованих бійців, які проводять наступальні дії. Діють вони за радянською тактикою - у складі взводів, рот", - розповів Сирський.

Головком зазначив, що військовослужбовці КНДР на фронті "беруть своєю масовістю". Разом з тим він зазначив, що війна "зараз інша".

"В умовах сьогодення, в умовах панування дронів, воюють малими бойовими групами, штурмовими, чи групами, які обороняються. І коли наступає з декількох сторін там взвод, там взвод - до сотні, а інколи і більше військовослужбовців, які атакують, і доволі сміливі - звичайно, це проблема", - сказав генерал.

Також головком зауважив, що з загальної кількості північнокорейського контингенту вже половина була "або поранена, або знищена".

Сирський також погодився з твердженням про те, що на них "не вистачає навіть боєприпасів".

Війська КНДР у війні РФ проти України зазнають значних втрат

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю розповів, що РФ втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні. Глава держави уточнив, що вже "3800 вбито або поранено" військових КНДР.

Як повідомлялося раніше, наприкінці грудня 2024-го в Пентагоні заявили, що не бачать значної ефективності від атак солдатів КНДР в Курській області на тлі даних щодо їх суттєвих втратах.

Додамо, 11 січня стало відомо про те, що українські захисники взяли в полон двох військових Північної Кореї в Курській області. Вони, серед іншого, розповіли про значні втрати серед солдатів свого контингенту КНДР.

У звіті від 17 січня аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що втрати військ КНДР становлять приблизно 92 солдати на день з моменту, коли вони розпочали брати участь у великих боях на початку грудня 2024 року.

За прогнозом експертів ISW, за нинішніх темпів втрат серед військ КНДР у Курській області, весь північнокорейський контингент може бути вбитий або поранений у боях вже до середини квітня 2025 року.

Додамо, днями на прес-конференції після зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Північноатлантичного альянсу в Брюсселі голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що приблизно "одна третина з приблизно 11 000 північнокорейських військових, направлених до Курської області Росії, були поранені або вбиті".