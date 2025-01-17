В ISW спрогнозували терміни повної ліквідації на фронті військових КНДР
На сьогодні у Курській області перебувають 12 тисяч солдатів Північної Кореї. За нинішніх темпів втрат, весь цей контингент може бути вбитий або поранений у боях вже до середини квітня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті нагадали заяву президента України Володимира Зеленського про те, що станом на початок січня, у Курській області були вбиті або поранені 3800 північнокорейських військовослужбовців.
В Інституті також згадали заяву міністра оборони України Рустема Умєрова від 5 листопада 2024 року, в якій він заявив, що війська КНДР беруть участь у "невеликих" зіткненнях в Курській області.
Однак 6 грудня російські військові блогери почали стверджувати, що північнокорейські війська беруть участь у більш масштабних бойових діях в регіоні.
Таким чином, в ISW підрахували, що втрати північнокорейських військ становлять приблизно 92 солдати на день з моменту, коли вони розпочали брати участь у великих боях на початку грудня 2024 року.
В Інституті нагадали, що Північна Корея перекинула до Курської області близько 12 тисяч військовослужбовців. І припустили, що весь цей північнокорейський контингент може бути вбитий або поранений приблизно за 12 тижнів (орієнтовно до середини квітня 2025 року), якщо північнокорейські війська продовжуватимуть зазнавати таких же високих втрат у майбутньому.
"Північнокорейські війська, ймовірно, будуть продовжувати зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що характерно для збройного конфлікту. І незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати в стрій, і якщо повернуться, то коли саме", - зазначають в ISW.
Участь солдатів КНДР у війні проти України
У грудні північнокорейський режим Кім Чен Ина направив солдатів для допомоги Росії у війні проти України. Росіяни використовують союзницькі війська для "звільнення" Курської області від ЗСУ.
4 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що лише за два дні Росія втратила до батальйону солдат КНДР у Курській області.
Станом на 11 січня в полон українських військових потрапили двоє північнокорейських солдатів.
Водночас, за даними Національної розвідувальної служби Південної Кореї, на сьогоднішній день в боях у Курській області загинули 300 солдатів КНДР і 2700 були поранені.
Детальніше про участь солдатів КНДР у війні та який це дає ефект на фронті - читайте у нашому авторському матеріалі.
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