Сирський розповів, як Росія модернізує свої "Шахеди" та далекобійні дрони

Ворог ускладнює боротьбу з дронами

Сирський пояснив, що будь-яка війна - це змагання технологій. Якщо Україна розвиває дрони-перехоплювачі, то Росія робить свої апарати стійкішими до радіоелектронної боротьби.

За його словами, на "Шахеди" вже встановлюють:

оптичні системи донаведення,

12-16-канальні антени, які роблять їх стійкими до перешкод,

датчики ухилення від вогню та зіткнень.

Це дозволяє ворожим дронам виконувати неконтрольовані маневри, що ускладнює їхнє знищення.

Нова тактика Росії

За його словами, фактично всі далекобійні дрони, які зараз застосовує противник, навіть "Гербери", які РФ використовує як хибні цілі, оснащені вибуховою речовиною для самопідриву.

"Щоб цей дрон після падіння неможливо було захопити та для ураження всіх тих, хто наближається. Треба бути дуже уважним: коли такий дрон упав - він може вибухнути", - попередив Сирський.