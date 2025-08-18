UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Сирський розповів, як Росія модернізує свої "Шахеди" та далекобійні дрони

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: Уляна Безпалько

Росія постійно вдосконалює свої безпілотники, зокрема іранські "Шахеди". Тепер вони оснащені сучасними системами захисту від перехоплення та навіть механізмами самознищення.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Ворог ускладнює боротьбу з дронами

Сирський пояснив, що будь-яка війна - це змагання технологій. Якщо Україна розвиває дрони-перехоплювачі, то Росія робить свої апарати стійкішими до радіоелектронної боротьби.

За його словами, на "Шахеди" вже встановлюють:

  • оптичні системи донаведення,
  • 12-16-канальні антени, які роблять їх стійкими до перешкод,
  • датчики ухилення від вогню та зіткнень.

Це дозволяє ворожим дронам виконувати неконтрольовані маневри, що ускладнює їхнє знищення.

Нова тактика Росії

За його словами, фактично всі далекобійні дрони, які зараз застосовує противник, навіть "Гербери", які РФ використовує як хибні цілі, оснащені вибуховою речовиною для самопідриву.

"Щоб цей дрон після падіння неможливо було захопити та для ураження всіх тих, хто наближається. Треба бути дуже уважним: коли такий дрон упав - він може вибухнути", - попередив Сирський.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що лише за рік українським військовим вдалося знищити з гелікоптерів понад 3,2 тисячі ворожих "Шахедів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, 18 серпня російські війська атакували Харків дронами-камікадзе. Один із "Шахедів" поцілив у житловий будинок в Індустріальному районі. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа, під завалами можуть залишатися люди. За попередніми даними, загинули щонайменше п’ятеро мирних жителів.

